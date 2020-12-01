Анкара, , 14:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 ноября выступил на открытии всемирного форума «Турецкой телерадиокомпании». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Эрдоган отметил, что международные СМИ в настоящее время играют роль «трех обезьян» при освещении событий в Европе. Он также назвал «враждебность СМИ к исламу» позором и предупредил, что «если такое отношение к мусульманам не прекратится, то пострадает все человечество».

»Без определённого контроля в условиях цифровизации в пространстве СМИ будет царить произвол и беззаконие, которое приведёт к возрождению фашизма», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции отметил, что через законодательное регулирование, вступившее в силу в последние месяцы, турецкие власти обязали информационные компании иметь представителей в Турции. По его словам, так власти стремятся защитить турецких граждан от дезинформации.

Кроме того, Эрдоган осудил французские СМИ, которые не дали ни одного критического комментария в адрес действий местного правительства.

«То, что средства массовой информации распространяют враждебность и формируют иностранную оппозицию исламу — постыдное деяние», — указал Эрдоган.

Напомним, что 29 октября французская полиция задержала злоумышленника, который подозревается в убийстве трех человек в Ницце.