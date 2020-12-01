Минск, , 14:34 — REGNUM В ходе состоявшегося 1 декабря заседания Совета министров обороны государств — членов ОДКБ «стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности». Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии.

В заседании СМО ОДКБ приняли участие министры стран-участниц организации, её генсек Станислав Зась и начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров.

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин зачитал информацию о ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо доложил о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере на период таджикистанского председательства в организации (в 2021 году).

По итогам заседания были рассмотрены и утверждены: проект Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности; проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года; проект Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности продукции военного назначения на протяжении всего жизненного цикла»; проект Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности».

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Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко неоднократно заявлял об исходящей от НАТО угрозе. По его приказу в Западной Белоруссии были проведены военно-мобилизационные и учебные мероприятия с участием армии и других силовых структур.

Совбез Белоруссии в 2020 году заявил об угрозе интервенции из России. После скандального уголовного «дела вагнеровцев» госсекретарь этой белоруской силовой структуры Андрей Равков был отправлен в отставку. Официальный Минск до сих пор не извинился перед Россией за жёсткое задержание, арест и незаконное лишение свободы десятков российских граждан и развёрнутую в белорусских госСМИ кампанию демонизации России. Нет сведений о выплате компенсации российским гражданам и России за причинённый моральный и иной ущерб.