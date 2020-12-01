Берлин, 1 декабря 2020, 14:30 — REGNUM Необходимость связать вывод сил западной коалиции из Афганистана с достижением успеха на мирных переговорах подчеркнул глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает 1 декабря Reuters.
Напомним, по информации американских СМИ, уходящий президент США Дональд Трамп планирует пойти на дальнейшее сокращение контингента американских войск в Афганистане и Ираке. Более того, Трамп неоднократно говорил о том, что он хочет того, чтобы все военнослужащие США вернулись домой к Рождеству.