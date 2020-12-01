Берлин, , 14:30 — REGNUM Необходимость связать вывод сил западной коалиции из Афганистана с достижением успеха на мирных переговорах подчеркнул глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает 1 декабря Reuters.

«Как партнеры НАТО мы хотим обеспечить увязку дальнейшего сокращения войск в Афганистане с четкими условиями», — заявил он. — Чтобы сохранить то, чего мы до сих пор достигли, мы не должны предпринимать никаких поспешных действий».

«Вот почему мы призываем альянс очень внимательно посмотреть, насколько выполнены условия для дальнейшего вывода, чтобы не посылать неверный сигнал относительно мирного процесса», — добавил дипломат.

Напомним, по информации американских СМИ, уходящий президент США Дональд Трамп планирует пойти на дальнейшее сокращение контингента американских войск в Афганистане и Ираке. Более того, Трамп неоднократно говорил о том, что он хочет того, чтобы все военнослужащие США вернулись домой к Рождеству.