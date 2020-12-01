Баку, , 14:33 — REGNUM Жизнь людей, которые в данный момент проживают в Нагорном Карабахе, после того, как они стали гражданами Азербайджана, будет хорошей. Об этом 1 декабря заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации, которое транслировал гостелеканал АзТВ.

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По словам президента Азербайджана, теперь нагорнокарабахский конфликт является исчерпанным и тот, кто считает иначе, ошибается.

«Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, — граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты», — сказал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс обмена пленными и телами погибших в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается.