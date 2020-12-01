Киев, , 14:26 — REGNUM Для полноценного функционирования медицины на Украине для отрасли необходимо предусмотреть в госбюджете-2021 финансирование на уровне 296 млрд грн (порядка $10−11 млрд).

Об этом заявил на брифинге 1 декабря министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что изначально в бюджете-2021 на медицину предусмотрели 156,2 млрд грн, что вызвало резкую критику Степанова. При первом утверждении документа министр отказался голосовать за документ. Накануне Степанов в очередной раз заявил, что на нужды медицины на следующий год нужно добавить хотя бы около 57 млрд грн. Сейчас госбюджет-2021 передан в Раду для голосования во втором чтении.

Степанов на брифинге заявил, что усиленное финансирование медицины нужно, чтобы Украина смогла «вылезти из этого болота».

«В каком состоянии находятся наши больницы… врачи, которые получают низкую заработную плату. Мы просим их вылечить нас, но с другой — закрываем глаза на их заработную плату… Именно поэтому мы настаиваем на тех цифрах, которые мы рассчитали в нашем бюджетном запросе. 296 млрд гривен на финансирование медицины — это та сумма, которая необходима, чтобы нас действительно лечили», — заявил чиновник.

Пока же, подчеркнул министр, заболевшие на Украине, вместо того чтобы думать о своем самочувствии и говорить с врачом, размышляют о том, «не забыт ли дома кошелёк».