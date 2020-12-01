Каракас, , 14:23 — REGNUM Петиция с требованием уважения к выборам в Венесуэле, подписанная более чем 3500 публичными деятелями из 30 стран, передана в Евросоюз. Об этом сообщает Prensa Latina.

«Если ЕС действительно делает ставку на то, чтобы быть вектором мира в мире турбулентности, он не должен поддерживать путь насилия и конфронтации в Венесуэле. Именно поэтому мы просим вас уважать результаты выборов 6 декабря и поддержать демократическую волю венесуэльцев», — говорится в тексте петиции.

Документ под названием «Европейский Союз должен уважать результаты выборов в законодательные органы Венесуэлы» доставят в Европейскую службу внешних связей и адресован Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Среди подписантов — экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, лауреат Нобелевской премии мира Адольфо Перес Эскивель, британский музыкант и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон, интеллектуалы Игнасио Рамоне и Атилио Борон, а также бразильский теолог Фрей Бетто.