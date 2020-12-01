Москва, , 14:44 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина внести в Госдуму законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 1 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Так, часть пользователей выразила свою поддержку данному законопроекту. По их мнению, чиновники должны сделать однозначный выбор и связать свою судьбу только с Российской Федерацией, раз они отвечают за управление государством.

«Мне кажется, мера неплохая, и давно пора было хотя бы попробовать её ввести. Ведь действительно, если ты госслужащий, то должен преследовать интересы только одной страны, а не играть двойную игру со своим двойным гражданством. Вряд ли мы увидим мгновенный результат от этого закона, но все же показательно, что Путин не боится вставлять палки в колеса чиновникам — ведь наверняка у некоторых влиятельных людей при власти как раз-таки есть это двойное гражданство… Ну и пусть теперь выбирают, что им дороже», — написал Владислав Т.

Некоторые комментаторы напомнили, что российское законодательство якобы уже запрещает людям, наделенным властью, иметь двойное гражданство. Они считают, что данный законопроект всё равно будет проигнорирован частью чиновников.

«Этот закон приняли ещё лет 14 назад и его никто не исполнял. Потом зачем-то его же внесли аж в саму Конституцию и результат опять на нуле», — пишет пользователь PCs Expert.

Ряд пользователей считает, что законопроект Путина не способен полностью отвадить госслужащих от получения двойного гражданства. Они уверены, что раз чиновники находили лазейки ранее, то найдут и в этом случае.

«Сейчас в России запрещено госслужащим заниматься бизнесом. И что? … Сейчас наверняка окажется, что и в законе о двойном гражданстве есть лазейки», — написал пользователь под псевдонимом Собеседникъ.

Как передавало ИА REGNUM, 30 ноября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете для государственных и муниципальных служащих, а также военнослужащих иметь второе гражданство.