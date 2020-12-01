Уфа, , 14:18 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Согласно новой редакции указа, обязательный режим самоизоляции действует в регионе для пациентов с COVID-19, пациентов с внебольничной пневмонии, лиц с подозрением на коронавирус, либо находившихся в контакте с инфицированными, пожилых людей старше 65 лет, которые обратились за помощью с симптомами ОРВИ и тех, кто с ними проживает.

Отмечается, что до 31 декабря текущего года включительно сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. До этой даты продлен и обязательный режим самоизоляции граждан, которые находится в социальных учреждениях.

Сообщается, что министерство образования и науки Башкирии должно определять перечень районов, в которых все классы смогут учиться в очной форме.

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