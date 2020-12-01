Варшава, , 14:13 — REGNUM С 1 декабря в Польше вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые заключаются в расширении перечня наказаний и правонарушений в сфере отношений между нанимателями и наемными работниками. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Так, отныне работодатель, нанимающий должника по алиментам без договора, или лицо, действующее от его имени, могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 до 45 тысяч злотых (от 400 до 10 700 долларов США). По мнению журналистов, это позволит снизить число лиц, которые неофициально трудоустраиваются, чтобы скрывать свои реальные доходы с целью уклонения от уплаты алиментов.

Подвергаться штрафу будут и работодатели, которые искусственно занижают официальные доходы должников по алиментам.

«Этот штраф будет наложен на работодателей, которые фактически выплачивают более высокое вознаграждение, чем вознаграждение, вытекающее из заключенного трудового договора. Без каких-либо вычетов на выплату алиментных пособий со стороны сотрудника, который является лицом, в отношении которого ожидаются выплаты алиментов», — говорится в заключении авторов поправок.