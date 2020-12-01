1 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 18:48 — REGNUM Прочитав сегодняшнюю информацию газеты «Московский комсомолец» о «единении Киева и Токио в борьбе за Крым и Курилы», в очередной раз был раздосадован безграмотностью пишущих на данную тему журналистов. Казалось бы, сколько раз уже в российских СМИ разъяснялось, что никакого «формального состояния войны между Россией и Японией» давно не существует, но в «МК», похоже, читают только свою газету. А потому утверждают: «Формально Россия, как правопреемница СССР, и Япония все еще находятся в состоянии войны. В Токио увязывают подписание мирного договора с разрешением территориального спора».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Правда, грешат такими ошибочными утверждениями не только «комсомольцы», но и журналисты других центральных изданий. А посему приходится вновь и вновь разъяснять, что состояние войны между двумя государствами было официально прекращено 64 года назад. В Советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года провозглашается:

«1. Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

Во 2-й статье Декларации говорится о полном восстановлении дипломатических отношений:

«2. Между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией восстанавливаются дипломатические и консульские отношения. При этом имеется в виду, что оба государства незамедлительно обменяются дипломатическими представителями в ранге Посла, а вопрос об учреждении консульств, соответственно, на территории СССР и Японии, будет разрешен в дипломатическом порядке».

Даже если взявшийся готовить материал в «МК» журналист далек от данной проблематики и не знает основополагающих фактов истории российско-японских отношений, в редакции могли бы задуматься, как при формальном сохранении состояния войны страны могут иметь друг у друга посольства и консульства, торгпредства, регулярное авиасообщение и прочее. Как при «состоянии войны» военные двух стран могут обмениваться визитами, проводить совместные учения, иметь при посольствах аппараты военных атташе.

Тем, кто может заподозрить автора этих строк в придирках по не столь важному вопросу, отвечу, что вопрос этот вовсе не простой. Дело в том, что японскому правительству выгодно создавать у российского народа впечатление якобы об отсутствии между двумя странами окончательного послевоенного урегулирования. Выгодно потому, что, настаивая на «необходимости и важности» подписания давно ставшего анахронизмом мирного договора, Токио рассматривает его исключительно как документ, в котором «ради мира с Японией» Россия должна поступиться законно принадлежащими ей территориями Курильских островов.

Кстати, неоднократно убеждался, что и в Японии далеко не все знают, что вопросы послевоенного урегулирования, включая, что важно, и проблему территориального размежевания, полностью урегулированы выше названной Совместной декларацией 1956 года. И эта ратифицированная парламентами двух стран Декларация содержит все обычно составляющие содержание мирных договоров положения.

Допуская ошибочные утверждения о «сохранении формального состояния войны», авторы и редакции вольно или невольно вводят в заблуждение читателя, что является большим грехом в журналистской профессии.