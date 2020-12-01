Москва, , 14:23 — REGNUM План оперативного развёртывания Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации договора о коллективной безопасности требует коррекции исходя из текущей военно-политической обстановки. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 1 декабря по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ.

Он отметил, что министры подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации и предложения о совместном реагировании на вызовы и угрозы. В результате принято решение о переработке документов плана оперативного развертывания КСОР.

Шойгу добавил, что министры обороны стран ОДКБ определили направления развития военной составляющей в ближайшие период, когда председателем будет Таджикистан. Также составлен план развития военного сотрудничества на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу также заявил, что сотрудничество глав оборонных ведомств государств ОДКБ в текущем году стало крепче благодаря проведённым мероприятиям.

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