Вена, , 14:07 — REGNUM Пять важных договоренностей саммита «Нормандской четверки», который состоялся в Париже в 2019 году, остаются не выполнены из-за позиции Украины. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Он напомнил, что совместно согласованные итоги Парижского саммита содержали семь конкретных шагов, которые должны были быть выполнены к апрелю текущего года.

«Что же удалось реализовать к настоящему моменту? Голые факты свидетельствуют — не особо много: удалось реализовать только два пункта, да и то лишь частично», — цитирует его ТАСС.

Что касается частично выполненных шагов, это — обмен между Киевом и Донбассом 234 удерживаемых лиц, при этом украинская сторона не в полной мере выполнила обязательства.

Во-вторых, Трехсторонняя контактная группа одобрила «меры по усилению режима прекращения огня», которые опять-таки соблюдаются только частично».

«Остальные пять важных договоренностей остаются нереализованными исключительно из-за позиции Украины», — отметил посол.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре вице-премьер-министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» правительства Украины Алексей Резников заявил, что полная реинтеграция Донбасса продлится не менее 25 лет.

Позже в одном из интервью он заявил, что считает не подконтрольные Украине районы Донбасса «ментально больными» и Киеву предстоит их «лечить».

"Нам главное — не взять его обратно, как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать… Есть вариант ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма», — заявил он.

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