Берлин, , 14:02 — REGNUM В случае если граждане Германии не будут соблюдать карантинные меры в условиях пандемии коронавирусной инфекции, не исключено, что число выявленных носителей SARS-CoV-2 вновь будет быстро расти. Об этом 1 декабря заявила канцер ФРГ Ангела Меркель в ходе видеоконференции с представителями полиции, ее слова приводит телеканал NTV.

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«В течение зимы нам надо оставаться очень и очень внимательными. В противном случае нас опять накроет следующая волна (пандемии коронавируса)», — сказала она.

Кроме того, немецкий канцлер призвала жителей страны соблюдать санитарные требования и негативным образом высказалась на тему предложения разрешить гостиницам принимать семьи во время Рождества, так как, по ее мнению, это может спровоцировать ухудшение эпидемиологической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Германии выявлено в общей сложности свыше 1,0671 млн носителей коронавирусной инфекции, 13 604 из которых были выявлены за последние 24 часа.