Варшава, , 13:55 — REGNUM 30 ноября состоялась очередная встреча премьер-министров Венгрии и Польши — Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого. На этот раз стороны встретились в Варшаве. Об этом передает Polskie Radio 24.

В рамках переговоров стороны еще раз скоординировали общую позицию по поводу бюджета ЕС. По сообщениям сторон, Будапешт и Варшава в очередной раз подтвердили общую приверженность к защите общих ценностей перед Брюсселем.

Предыдущая встреча премьер-министров состоялась 26 ноября в Будапеште. Во время той встречи стороны приняли совместную декларацию, в которой выразили твердое неприятие планам Брюсселя связать бюджетные выплаты странам-членам ЕС с состоянием верховенства закона в их внутренней политике.

Напомним, 16 ноября Польша официально наложила вето на принятие бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной такого решения стало закрепленное в нем новое правило распределения европейских средств между государствами-членами: оно теперь должно зависеть от соблюдения принципа верховенства закона в их внутренней политике. Варшава считает это вмешательством во внутренние дела стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений».