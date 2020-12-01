Джакарта, , 13:52 — REGNUM Правительство Индонезии приняло решение сократить рождественские и новогодние праздники на фоне пандемии, сообщает CNN Indonesia.

Изначально новогодние и рождественские каникулы в 2020 и 2021 году составляли 11 дней.

Власти Индонезии приняли решение, что с 24 по 27 декабря 2020 года в Индонезии объявляются рождественские каникулы. Далее 28−30 декабря 2020 года будут рабочими днями. Затем 31 декабря 2020 года и 1−3 января 2021 года объявлены выходными днями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления индонезийской ассоциации врачей Даенг Факих призвал правительство отменить государственные праздники в конце декабря 2020 года.

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