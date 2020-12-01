Москва, , 13:47 — REGNUM Сотрудничество министерств обороны стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было укреплено в текущем году с помощью проведенных организацией мероприятий. Об этом 1 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ.

«Они (мероприятия — ред.) помогли решить приоритетные задачи российского председательства в организации, а также способствовали укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ отметил среди указанных мероприятий празднование 75-летия Победы и парад на Красной площади, который из-за пандемии коронавируса был проведен 24 июня, и выразил благодарность своим коллегам за участие военнослужащих стран-участниц ОДКБ в нем.

Помимо этого, Шойгу сообщил в совместном заседании министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ, которое в первый раз состоялось в сентябре текущего года, назвав его «важным вкладом в укрепление авторитета ОДКБ, формирование единой позиции по проблемам глобальной безопасности, построение доверительного диалога, укрепление взаимопонимания».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обсудить вопросы союзнического взаимодействия и повышения эффективности организации.