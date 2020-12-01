Ашхабад, , 13:40 — REGNUM В торгово-промышленной палате Туркмении открылась международная выставка, посвященная 25-летию нейтралитета республики, сообщает 1 декабря издание «Туркменпортал».

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обратился с посланием к участникам выставки. Глава государства отметил, что мероприятие должно отразить молодежную и социальную политику республики.

Каждый день выставки будет посвящен одному из направлений развития Туркмении. 1 декабря на выставке представят достижения в сфере торговли. В выставочном зале проходят демонстрации различных товаров.

Кроме того, министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркмении организовало проведение конференции на тему преимуществ нейтралитета республики.

Напомним, день нейтралитета в Туркмении отмечают 12 декабря. Именно в этот день 1995 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркмении».