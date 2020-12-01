Москва, , 14:11 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что мнение представителей оппозиции, призывающих к свержению конституционного строя в стране, Владимиром Путиным не учитывается, вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 1 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Часть пользователей пришла к выводу, что такой подход Путина является правильным. Они уверены, что оппозиционные политики, которые призывают к свержению власти антидемократическим способом не должны влиять на решения руководства страны.

«Это правильные действия! Иначе придётся бить по хвостам, догоняя. И хорошие решения уже есть!», — поделился мнением Андрей Г.

Некоторые комментаторы указали на то, что президент должен учитывать мнение всех граждан России, хоть оппозиционных, хоть провластных. Но, тем не менее, мнение людей, которые хотят добиться власти путём нарушения конституции, должно быть проигнорировано, считают они.

«Президент РФ никогда, при принятии каких-либо решений, не учитывает противозаконных мнений представителей несистемной оппозиции. Это если правоохранительные и судебные органы привлекают таких оппозиционеров, в строгом соответствии с законами демократического государства, к уголовной ответственности, то президента РФ об этом они не информируют. Да и зачем? Согласно Конституции РФ все граждане России перед Законом равны», — пишет Александр А.

Нашлись и те, кто отметил низкое «качество российской оппозиции», которую они охарактеризовали, как «капризного ребёнка», не готового по-настоящему вести борьбу за власть в рамках Конституции Российской Федерации.

«Просто так называемые оппозиционеры ведут себя как капризные дети. Хочу-хочу! Потакать таким — испортить их окончательно. Давно пора наказать и поставить в угол», — пишет Дон П.

Как передавало ИА REGNUM, 1 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позиции несистемной оппозиции, речи о работе в противовес тоже не идёт.