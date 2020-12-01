Варшава, , 13:30 — REGNUM 1 декабря вступил в силу закон, инициированный министерством развития, труда и технологий Польши, который освобождает граждан Белоруссии от обязанности получать разрешение на работу при трудоустройстве в Польше. Об этом передает Polskie Radio 24.

Как поясняет заместитель министра развития, труда и технологий Ивона Михалек, на сегодняшний день жителям Белоруссии выдано около 2 тысяч гуманитарных виз, однако данный документ не даёт им права работать в Польше.

В то же время, отметил он, республика рассчитывает на то, что это привлечет к работе в Польше новых врачей и медсестер, потому что в медицинской сфере там наблюдается нехватка кадров, которая особенно остро встала во время пандемии.

По подсчетам кадрового агентства «Кадровая служба», около 2 тысяч врачей из Белоруссии и Украины заинтересованы в работе в Польше. По данным министерства семьи и социальной политики, в первом полугодии этого года разрешение на работу в Польше получили 353 представителя медицинских профессий.