Куала-Лумпур, , 13:30 — REGNUM Министр в штате Селангор в Малайзии Амирудин Шари пожелал скорейшего выздоровления губернатору столицы Индонезии Аниес Басведану, сообщает Sindonews.

«Получил новости от моего друга Аниес Басведана, губернатора Джакарты, у которого обнаружили коронавирус. Мы молимся в Селангоре о том, чтобы губернатор оставался сильным и скорее выздоровел», — заявил Амирудин Шари в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор столицы Индонезии Аниес Басведан сдал ПЦР-тест на коронавирус в мэрии Джакарты. 1 декабря 2020 года пришел положительный результат.

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