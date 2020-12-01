Берлин, , 13:27 — REGNUM 30 ноября канцлер Германии Ангела Меркель впервые высказалась по поводу кризиса в Европейском союзе — страны-члены не могут принять единогласное решение о бюджете на 2021−2027 годы. Об этом передает Onet.pl.

По мнению Меркель, сложившаяся ситуация должна разрешиться во время саммита ЕС, запланированного на 10−11 декабря текущего года.

«Саммит Европейского союза будет иметь ключевое значение для определения того, будет ли найдено решение, которое позволит, наконец, принять европейский бюджет и фонд реконструкции, несмотря на позиции Польши и Венгрии», — заявила политик.

Напомним, 16 ноября Польша официально наложила вето на принятие бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной такого решения стало закрепленное в нем новое правило распределения европейских средств между государствами-членами: оно теперь должно зависеть от соблюдения принципа верховенства закона в их внутренней политике. Варшава считает это вмешательством во внутренние дела стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений». 30 ноября стало известно, что аргументы Польши и Венгрии поддержала Португалия.