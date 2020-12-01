Архангельск, , 13:26 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назначил на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Ивана Кулявцева, занимавшего этот пост в 2017 — 2018 годах.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Уполномоченного, кандидатуру Ивана Кулявцева рекомендовали «ОПОРА РОССИИ» и «Торгово-промышленная палата Архангельской области». Кулявцев также получил поддержку Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Напомним, в 2019 году на пост уполномоченного прежний губернатор Игорь Орлов назначил Ольгу Горелову. В октябре 2020 года, после победы на выборах губернатора, она была освобождена от должности.

Последние два года Иван Кулявцев работал в должности министра экономического развития Архангельской области. При его участии в Архангельске на базе агентства регионального развития открыт центр «Мой бизнес». Для снижения налоговой нагрузки на бизнес региона в связи с распространением COVID-19 разработан и внедрен план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на 2020 год.

В аппарате уполномоченного отмечают, что несмотря на сложное для экономики время, за восемь месяцев 2020 года Архангельская область вышла на первое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа по темпам роста инвестиций.