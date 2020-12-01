Ашхабад, , 13:14 — REGNUM Развитие межпарламентского диалога обсудили члены межправительственной группы дружбы Туркмении и Узбекистана, пишет 1 декабря газета «Нейтральный Туркменистан».

Стороны обсудили развитие межрегиональных связей, а также двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Собеседники также обсудили сотрудничество в политической и культурной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня генеральные секретари национальных Олимпийских комитетов Туркмении и Узбекистана Азат Мурадов и Ойбек Касымов обсудили сотрудничество в сфере спортивной медицины и фармакологии.