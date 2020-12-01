Канберра, , 13:13 — REGNUM Публикация министерством иностранных дел Китая оскорбившего Австралию сфабрикованного изображения нанесет удар по мягкой силе Пекина, пишет Майкл Шубридж в статье, опубликованной 1 декабря в The Strategist.

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«Контраст между открытой системой правления Австралии и авторитарной системой Китая был продемонстрирован вчера через официального представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, когда он опубликовал в Twitter фальшивое изображение и обвинил Австралию в нарушении прав человека в Афганистане, что никоим образом не сыграло на руку Пекина», — отметил Шубридж.

Официальный представитель МИД КНР опубликовал сфабрикованную фотографию, на которой австралийский военный угрожает перерезать горло афганскому ребенку. Таким образом внешнеполитическое ведомство Китая подчеркнуло тот «шок», с которым оно узнало об убийствах афганских граждан военнослужащими австралийского спецназа, и призвало официальную Канберру наказать виновных. Австралийский эксперт уверен, что подобный шаг китайских дипломатов будет иметь неожиданные для них последствия: он заставит еще большее число стран и организаций гражданского общества внимательнее присмотреться к нарушениям Пекином прав человека в Синьцзяне и Гонконге.

«Таким образом, действия Чжао Лицзяня только еще больше навредят уже трещащей по швам мягкой силе Китая на международном уровне и заставят других усомниться в том, как они смотрят на экономическое и политическое взаимодействие с китайским государством. Это все плохие новости для Пекина», — продолжил Шубридж.

Иными словами, Пекин, подняв тему австралийских прегрешений, привлек внимание к собственным нарушениям прав человека. Подобное поведение объясняется тем, что направлены эти заявления были не столько на международную, сколько на внутреннюю аудиторию: китайские дипломаты стремились показать, что делают то, что хочет от них председатель КНР Си Цзиньпин, а также с ошибочной уверенностью официальных лиц Китая, что хамство и запугивания австралийского правительства, а также торговля, которую превратили в оружие, является лучшим способом заставить Канберру отказаться от решений, идущих вразрез с интересами Пекина.

«Для Пекина должно стать очевидным, что это ошибка и что любые дальнейшие усилия в этом направлении только укрепят общественное мнение Австралии и уверенность экспертов в правильности решений Австралии в отношении иностранного вмешательства, иностранных инвестиций и цифровых технологий», — добавил он.

Напомним, в связи с публикацией официальным представителем МИД КНР оскорбившего австралийское правительство изображения премьер-министр островного государства Скотт Мориссон призвал Пекин извиниться.

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