Киев, , 13:11 — REGNUM Министерство обороны Украины впервые в истории провело закупки военных товаров без посредников через структуры НАТО.

Об этом сегодня, 1 декабря, сообщила пресс-служба миссии Украины при НАТО, передает корреспондент ИА REGNUM.

В миссии поздравили минобороны Украины «с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки», но подробностей сделки не сообщили.

Отметим, что согласно открытой информации, в феврале 2020 года предыдущий министр обороны Украины Андрей Загороднюк (работал в правительстве Алексея Гончарука) заявил, что Украина присоединилась к услугам и партнерства агентства НАТО по поддержке и снабжению. Тогда он заявил, что министерство осуществило «небольшую пробную закупку», и намерено продолжать работать с этой «устойчивой к коррупции» системой.

«Мы намерены приобрести в агентстве НАТО те вещи, которые не производятся в Украине, и которые мы не можем покупать по межправительственным соглашениям», — сказал тогда Загороднюк, отдельно подчеркнув, что все закупки, осуществленные через Альянс, не нанесут вред украинским производителям оружия.

В июне этого года НАТО предоставилоУкраине статус партнера расширенных возможностей.