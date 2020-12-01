Джакарта, , 13:06 — REGNUM Правительство Индонезии приглашает страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к совместной работе на фоне борьбы с пандемией в регионе, сообщает CNN Indonesia.

В Индонезии считают, что сотрудничество и твердая приверженность необходимы АСЕАН для достижения общих целей.

«Я хотел бы пригласить министров и официальных лиц из всех стран-членов АСЕАН, которые несут ответственность за управление стихийными бедствиями, для сотрудничества в борьбе с пандемией», — заявил Дони Монардо, глава агентства по предотвращению стихийных бедствий в Индонезии.

Дони Монардо поделился своими знаниями о борьбе с пандемиями в стране.

По его словам, всестороннее сотрудничество и координация позволили Индонезии сократить количество жертв. За последнюю неделю ноября 2020 года Индонезия проверила на коронавирус около 239 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2020 года в Индонезии подтвердили 543 975 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии выявили более 5000 новых случаев заражения коронавирусом