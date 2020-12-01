Москва, , 13:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин при принятии каких-либо решений не учитывает позиции несистемной оппозиции, речи о работе в противовес тоже не идёт. Об этом 1 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, эти позиции не учитываются», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, учитывается ли позиция некоторых оппозиционеров, в том числе блогера Алексея Навального, при принятии президентом каких-то решений, а также принимаются ли они назло или в противовес каким-то оппозиционным силам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи проводят проверку на наличие призыва к экстремизму после высказываний оппозиционного блогера Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы».

В конце апреля блогер в прямом эфире программы «Разворот» вышеуказанной радиостанции призывал к насильственному изменению конституционного строя в России.

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