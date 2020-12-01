Москва, , 13:01 — REGNUM В Госдуме отметили рост самосознания граждан в сфере цифровой безопасности и рассчитывают на рост поддержки проектов законов, связанных с персональными данными.

«Исследование показывает, что самосознание наших граждан в сфере цифровой безопасности растет. Очевиден тренд на желание контролировать распространение сведений о своей личности. Заметна настороженность общества, нет презумпции честности любого, кто запрашивает данные пользователя в интернете. Люди хотят точно знать и понимать, кому они передают информацию о себе. Это правильно», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он напомнил, что внес в Госдуму законопроект, вводящий понятие «общедоступные персональные данные».

Инициатива, рассуждает он, «отражает именно этот общественный запрос — на контроль использования персональных данных в сети».

"Позволю себе спрогнозировать, что поддержка подобных законных норм будет только расти. Люди будут все больше понимать, что, налагая ограничения на использование общедоступных персональных данных, мы выбиваем почву из-под ног значительного количества сетевых мошенников и недобросовестных предпринимателей. Мы защищаем нашу частную жизнь, повышаем безопасность своих близких», — заключил парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно данным ВЦИОМ, внимательно изучают условия использования персональных данных на интернет-порталах 60% жителей России, не читают совсем — 22% опрошенных.

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