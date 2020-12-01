Киев, , 12:52 — REGNUM Мэр Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив обратился к правительству с просьбой не вводить полный локдаун.

Соответствующее обращение обнародовано сегодня, 1 декабря.

Мэр отмечает, что малому и среднему бизнесу, предпринимателям необходимо сейчас заработать хоть какие-то средства, которые помогут им пережить период с января по март.

«Сегодня очень важно так пережить пандемию… чтобы было за что финансировать педагогов, врачей и наших бюджетников», — отметил Марцинкив.

ИА REGNUM напоминает, что накануне сразу несколько высокопоставленных политиков и СМИ сообщили, что правительство Украины готово объявить полный локдаун на все новогодние праздники, с 24 декабря по 15 января. Офис президента подтвердил, что такие планы действительно обсуждаются.

Вечером 30 ноября ноября мэр Львова Андрей Садовый в ультимативной форме заявил, что городские власти не подчинятся решению о новогоднем локдауне, ведь «Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда есть особая атмосфера во Львове».