Сеул, , 12:51 — REGNUM В Южной Корее внесли поправку в закон об обязательной военной службе, позволяющую выдающимся деятелям культуры и искусства получить отсрочку. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального собрания.

Данное решение принято 1 декабря в ходе пленарного заседания.

Известно, что на отсрочку смогут претендовать те, кто внёс вклад в укрепление репутации страны на мировой арене.

Согласно поправке, которая должна быть утверждена президентом, выдающиеся представители культуры и искусства по ходатайству министра культуры, спорта и туризма смогут получить отсрочку от военной службы до достижениями ими 30-летнего возраста.