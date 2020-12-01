Анкара, , 12:55 — REGNUM Турецкие власти задержали 82 военнослужащих в рамках операции, направленной на поимку сторонников бывшего имама и проповедника ислама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке переворота в 2016 году. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Проведение операции инициировал генеральный прокурор в провинции Измир, который также предпринял шаги по увольнению 848 военнослужащих, включая некоторых высокопоставленных лиц.

После попытки переворота в 2016 году власти Турции задержали около 80 000 человек, они ожидают своего приговора, в то время как около 150 000 государственных служащих, военнослужащих и других лиц были уволены.

На прошлой неделе суд осудил лидеров, обвиняемых в организации попытки переворота в 2016 году на пожизненное заключение, а также сотни офицеров, пилотов и гражданских лиц.

Фетхуллах Гюлен отрицает причастность к попытке государственного переворота и в настоящее время находится в изгнании.