Москва, , 12:42 — REGNUM Кремль не комментирует заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости нового транспортного коридора в Нагорном Карабахе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Я конкретно эту тему оставлю без комментария», — сказал Песков.

Он напомнил о недавно состоявшейся телефонной беседе между президентом РФ Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, в ходе которой обсуждалась тема развития и деблокировки транспортных связей в Нагорном Карабахе: «Такую фразу вы у нас в сообщениях найдете. Поэтому темы транспортных коммуникаций — да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария».

Песков также утвердительно ответил на вопрос о том, относится ли отказ Кремля комментировать именно к заявлениям Алиева насчет положительной оценки и одобрения данной идеи со стороны российского лидера.