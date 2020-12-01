Киев, , 12:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 декабря, выступил с обращением к гражданам по поводу годовщины всеукраинского референдума о независимости, состоявшегося в 1991 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что 29 лет назад общество дало «без преувеличения исторический ответ» — более 90% граждан сказали независимой Украине «да».

"Более 28 млн голосов стали одним мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: «Мы хотим и будем жить в своем государстве — в свободной Украине». Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни», — отметил он.

Президент выразил мнение, что у Украины сейчас есть всё необходимое, чтобы стать «мощной и конкурентоспособной» страной.

«И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии — если все мы вместе приложим для этого свои усилия», — призвал он.

Также Зеленский высказал нестандартную инициативу о том, что слово «независимость» отныне стоит писать с большой буквы.

«Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что стоит [писать с большой буквы]… В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся, и как символ того, как много она для нас значит», — уточнил глава страны.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2020 года в Киеве были обнародованы итоги масштабного соцопроса, который показал, что в настоящий момент 66,5% граждан считают, что Украина не является реально независимым государством, а не согласны с этим только 22,5% опрошенных.

Среди государств и организаций, которые, по мнению респондентов, в наибольшей степени влияют на Украину, большинство респондентов указало МВФ (45,2%), США (40,0%) и ЕС (39,4%).

Также опрос показал, что 42,5% опрошенных считают президента Украины полностью зависимым от влияния других стран и организаций, 40,7% полагают, что президент Украины зависим «в некоторых вопросах», а полностью независимым от зарубежного влияния президента считают лишь 10,1% опрошенных.