Батуми, Грузия, , 12:42 — REGNUM Глава правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе назвал протестующих в Батуми «маргиналами» и «бандой из 20-и» человек. Свой комментарий, как сообщает телеканал «Мтавари архи», чиновник высказал 1 декабря во время заседания правительства.

Протестующие в Батуми выступают против итогов голосования на выборах депутатов парламента Грузии и ужесточения карантинных мер в стране. Участники акции второй день требуют, чтобы Рижвадзе встретился с ними. Они скандируют под окнами здания местного правительства: «Раб», а также запускают гелиевые шары с надписью: «Торнике — раб».

«После того, как вчера рядовым жителям Батуми мешали протесты маргиналов, я чувствую себя обязанным еще раз заявить этой банде из 20-и человек, что ни ваша партия, ни ваш беглый осужденный лидер не стоят того, чтобы тратить время на разговоры с некомпетентными бездельниками», — заявил Рижвадзе.

Стоит отметить, что протесты в Батуми организуют члены партии «Единое национальное движение», неформальным лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он в 2013 году покинул родину, не дожидаясь окончания своих полномочий, благодаря чему смог уйти от грузинского правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, их члены отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. В Батуми протестная акция у здания правительства не прекращается с 8 ноября.

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