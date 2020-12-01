Киев, , 12:31 — REGNUM Вопрос отставки с поста министра здравоохранения Украины Максима Степанова пока не является актуальным, заявил депутат Рады и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко вечером 30 ноября в эфире украинского телевидения.

Соратник Зеленского отметил, что сейчас не время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения, потому что ситуация «очень критическая».

«Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем», — пообещал Корниенко.

Информацию СМИ о скорой отставке Степанова лидер «СН» назвал обычными «слухами».

»Заявления (об отставке) не было, комитетов не было, ничего не было… Это какие-то слухи», — подчеркнул депутат.

ИА REGNUM напоминает, что 26 ноября сразу несколько центральных украинских СМИ сообщили, что Степанова могут уволить до конца 2020 года. Источники заявили, что в офисе президента Зеленского министру ищут замену.

28 ноября глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия признал, что возможная отставка Степанова активно обсуждается в политикуме, однако на фракции «Слуги народа» этот вопрос не обсуждали. Он также выразил мнение, что «коней на переправе менять нельзя».