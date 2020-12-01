Токио, , 12:31 — REGNUM Постепенным образом решать территориальный вопрос с Россией намерена Япония. Об этом 1 декабря заявил премьер Ёсихидэ Суга в ходе встречи с представителями администрации города Нэмуро на острове Хоккайдо, его слова приводит телеканал NHK.

Как указал Суга, в ходе своего сентябрьского разговора с президентом России Владимиром Путиным он передал российскому лидер свое намерение завершить данный вопрос и «не оставлять его для последующих поколений».

«Намерены и в дальнейшем шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны — решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», — сказал японский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Японии планирует назначить нового посла страны в Великобритании.