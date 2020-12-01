Москва, , 12:25 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение азербайджанского лидера Ильхама Алиева о создании нового коридора в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев President.az

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«В Кремле не комментируют заявление Алиева о новом коридоре в Карабахе», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, уточнил он, транспортные вопросы стоят на повестке дня президентов двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 1 декабря, Алиев в своем обращении к нации предложил создать коридор, который бы соединял Нахичеваньскую область Азербайджана с остальной территорией республики.

Также азербайджанский лидер указал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган положительно отнеслись к данной идее.

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