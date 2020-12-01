Душанбе, , 12:24 — REGNUM В Таджикистане завершились совместные российско-таджикистанеские военные учения по уничтожению условных террористов, передает телеканал «Россия 24».

Согласно плану учений, террористы вторглись на территорию Таджикистана из-за границы. Союзные войска обрушили на условных боевиков огненный вал шириной 500 метров.

В учениях приняли участие реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Координаты о местонахождении условного противника поступали с беспилотников.

После артиллерийской подготовки добивать условных террористов отправились десантники, танкисты и мотострелки. Всего в учениях были задействованы 3 тыс. российских военнослужащих и 550 единиц техники.

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