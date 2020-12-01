Киев, , 12:23 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал немецкий бундестаг за неготовность признать т. н. «голодомор» (голод 1932−1933 гг.) геноцидом украинцев.

Об этом дипломат сказал в комментарии одному из самых влиятельных немецких политических журналов Cicero, сообщила 1 декабря пресс-служба посольства.

Согласно источнику, глава дипломатической миссии Украины в своем заявлении отметил, что эта тема является «центральной для каждого украинца» и «разочарован» тем, как в бундестаге «легкомысленно» к ней относятся.

Кроме того, посол Украины подверг жесткой критике аргументы, которыми при этом пользуются сами немецкие депутаты, подчеркнув, что главной причиной для бундестага не признавать «голодомор» является «страх перед дальнейшей конфронтацией с путинской Россией». Мельник назвал такое положение дел «позорным».

Пресс-служба посольства отмечает, что этот комментарий дипломата стал частью «фундаментальной статьи» ведущего немецкого журналиста Рихарда Герцингера про то, что бундестаг никак не осмелится взяться за «сталинские убийства голодом».

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2019 года МИД Германии выступил против того, чтобы немецкий бундестаг признавал «голодомор» геноцидом украинского народа. В дипломатическом ведомстве отметили, что понятие «геноцид» не было определено до 1951 года, а также заявили, что «у искусственно устроенного голода были и другие жертвы, не только на Украине».

В своем обращении 28 ноября президент Зеленский заявил, что «голодомор уже признан геноцидом против украинского народа со стороны тоталитарного сталинского режима и жертвами стали миллионы украинцев», но не уточнил, что такое «признание» сделали лишь некоторые страны.