Москва, , 12:21 — REGNUM В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется обсудить вопросы союзнического взаимодействия и повышения эффективности организации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«2 декабря под председательством президента РФ Владимира Путина пройдет сессия Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (в режиме видеоконференции). Планируется обсуждение вопросов союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что все решения, принятые в ходе мероприятия, отразятся в итоговой декларации и ряде других документов.

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