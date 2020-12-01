Сеул, , 12:21 — REGNUM С 4 по 6 декабря глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва посетит Бахрейн и ОАЭ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, это первый раз с начала пандемии коронавируса, когда министр иностранных дел Южной Кореи посещает две страны подряд.

Известно, что 4 декабря Кан Гён Хва примет участие в 16-й конференции по проблемам безопасности на Ближнем Востоке «Манамский диалог», а 5 декабря — проведет встречу с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном, с которым обсудит сотрудничество в сфере здравоохранения и вопросы поддержки южнокорейских предприятий.