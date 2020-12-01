Москва, 1 декабря 2020, 12:15 — REGNUM Возможность снижения цен на ритуальные услуги корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:

Рене Магритт. Перспектива Балкон Мане. 1950
Рене Магритт. Перспектива Балкон Мане. 1950

«Я считаю, было бы правильным установить ограничение по количеству участников рынка ритуальных услуг. Например, на душу населения. Данная мера однозначно привела бы к сокращению количества похоронных агентств и снижению стоимости их услуг. Эта услуга конечна, здесь не может быть бесконечного количества конкурентов.

Стоит отметить, что опыт мира и России говорит о том, что при квотировании или при создании саморегулируемой организации, которая отбирала бы в свои ряды добросовестные организации, а в случае обмана потребителей лишала таких нарушителей квоты, можно было бы говорить о декриминализации похоронного бизнеса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, регулирующий отношения в сфере ритуальных услуг, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Антон Жарков. Он полагает, что принятие такого документа приведет к снижению стоимости похорон: при четких требованиях к участникам рынка повысится контроль и вырастет конкуренция.

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