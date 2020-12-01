Москва, , 12:15 — REGNUM Возможность снижения цен на ритуальные услуги корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:

Рене Магритт. Перспектива Балкон Мане. 1950

«Я считаю, было бы правильным установить ограничение по количеству участников рынка ритуальных услуг. Например, на душу населения. Данная мера однозначно привела бы к сокращению количества похоронных агентств и снижению стоимости их услуг. Эта услуга конечна, здесь не может быть бесконечного количества конкурентов.

Стоит отметить, что опыт мира и России говорит о том, что при квотировании или при создании саморегулируемой организации, которая отбирала бы в свои ряды добросовестные организации, а в случае обмана потребителей лишала таких нарушителей квоты, можно было бы говорить о декриминализации похоронного бизнеса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, регулирующий отношения в сфере ритуальных услуг, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Антон Жарков. Он полагает, что принятие такого документа приведет к снижению стоимости похорон: при четких требованиях к участникам рынка повысится контроль и вырастет конкуренция.

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