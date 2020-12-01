Пекин, , 12:15 — REGNUM Информацию о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции лидером КНДР Ким Чен Ыном посредством использования китайского препарата не может подтвердить МИД КНР. Об этом 1 декабря заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин.

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«Я не могу подтвердить эту информацию, поскольку ничего подобного не слышала», — сказала она.

Также Хуа Чуньин подчеркнула, что китайская вакцина от коронавируса будет глобальным достоянием, которое Пекин в первую очередь станет предоставлять развивающимся странам.

При этом официальный представитель МИД КНР добавила, что китайские власти выполнят эти свои обязательства после того, как будет закончен процесс испытания данной вакцины.

«Это наша принципиальная позиция», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в результате пандемии коронавирусной инфекции появился запрос на углубление взаимодействия в сфере биологической безопасности на международном уровне.