Варшава, , 12:11 — REGNUM 1 декабря руководители «правых» политических партий из коалиции «Объединенные правые», в которую входят правящая партия «Право и справедливость», а также «Солидарная Польша» и «Согласие», проведут переговоры. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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По сообщениям политиков и журналистов, основными темами грядущих переговоров будет борьба с пандемией коронавируса, а также ситуация вокруг бюджета ЕС.

Напомним, 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной такого решения стало закрепленное в нем новое правило распределения европейских средств между государствами-членами: оно теперь должно зависеть от соблюдения принципа верховенства закона в их внутренней политике. Варшава считает это вмешательством во внутренние дела стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений». 30 ноября стало известно, что аргументы Польши и Венгрии поддержала Португалия.