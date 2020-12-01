Варшава, , 12:06 — REGNUM 30 ноября мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что в знак протеста против «давления» центрального правительства на местные администрации и органы самоуправления в польской столице на время отключат вечернее освещение в нескольких местах. Об этом варшавский мэр написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы проведем эту акцию 1 декабря в знак протеста против растущего финансового давления правительства на местные бюджеты. В Варшаве мы отключим освещение нескольких мест — символически, без угрозы безопасности», — говорится в сообщении Тшасковского.

Как пояснил глава варшавской мэрии, вечером 1 декабря и в ночь на 2 декабря в польской столице не включат освещение на ряде мостов: на Шленско-Домбровском, Гданьском, Понятовском, Секерковском и Свентокшиском. Освещения не будет также и на линии деревьев на аллее Уяздовского.