Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Стремлению нового президента США Джо Байдена вновь сделать разрешение американо-иранских противоречий возможным в рамках дипломатии мешает Израиль, для руководства которого любые шаги в сторону сближения с Тегераном являются глубоко неприемлемыми, пишет Нери Зильбер в статье, вышедшей 30 ноября в The Foreign Policy.

«Если что-то и можно извлечь из убийства ведущего иранского ученого-ядерщика, произошедшего в прошлую пятницу в пригороде Тегерана, так это следующее: Израиль и новая администрация Байдена идут курсом на столкновение из-за политики в отношении Ирана», — отметил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно давал понял, что он выступает против любых по сближению с Ираном, в том числе он не приемлет возвращения новой администрации в число стран-участниц ядерной сделки.

«К предыдущему ядерному соглашению не может быть возврата. Мы должны придерживаться бескомпромиссной политики обеспечения того, чтобы Иран не разрабатывал ядерное оружие», — подчеркнул Нетаньяху в ноябре.

Он также в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майклом Помпео выразил благодарность Вашингтону за кампанию «максимального давления», оказываемого на Иран посредством санкций.

Со своей стороны, избранный президент США Джо Байден назвал решения Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном в 2018 году «катастрофой, которую США устроили себе сами». При этом бывший вице-президент подчеркнул, что, придя к власти, предложит Тегерану возможность возращения к дипломатическому пути решения имеющихся противоречий.

И Байден, и его новый госсекретарь Энтони Блинкен указали, что Соединенные Штаты присоединятся к ядерной сделке — и почти наверняка в некоторой степени смягчат санкции, — если Иран вернется к соблюдению ограничений, изложенных в документе. Эта договоренность послужит основой для последующих переговоров, направленных на «укрепление и расширение» положений ядерной сделки и других проблемных областей. Нетаньяху и другие официальные лица Израиля рассматривают такой шаг как отказ от всех рычагов влияния, которые, как кажется Тель-Авиву, появились в его руках за последние два года при Трампе. Убийство Мохсена Фахризаде, которого считают отцом военной ядерной программы Ирана, скорее всего, не было совпадением.

«Момент выбран специально в связи с ситуацией, получившейся в результате президентских выборов и того, что Байден входил в команду, которая и добилась заключения сделки с Ираном», — отметил бывший высокопоставленный офицер израильской военной разведки Йоси Купервассер.

«Он также говорил во время предвыборной кампании, что намерен вернуться к выполнению сделки», — добавил отставной израильский военный.

Более того, как заявил источник из одной неназванной западной разведывательной структуры — прикрытие, под которым часто те или иные точки зрения озвучивают спецслужбы Еврейского государства, израильскому 12-ому телеканалу, убийство иранского физика-ядерщика стало «последним шансом [Израиля нанести удар по Ирану] прежде, чем Байден придет в Белый дом и вернется к выполнению условий ядерной сделки, что даст иранцам гарантии безопасности».

Убийство Фахризаде было лишь последним и ощутимым проявлением недовольства Тель-Авива в связи с запланированной дипломатической миссией Байдена, если не прямой попыткой саботировать ее. В соответствии с публичными предупреждениями Нетаньяху, Израиль не желает никаких уступок Ирану.

«Я обращаюсь к администрации Байдена: не спешите садиться за стол переговоров с Ираном», — призвал в общении с The Foreign Policy отставной бригадный генерал Израиля Яков Нагель, бывший советник Нетаньяху по национальной безопасности.

«Иранцы находятся под давлением. Если они хотят переговоров с США по сделке, нельзя с самого начала говорить, что администрация Байдена должна искупить то, что сделал Трамп [при выходе из ядерной сделки]. Все наоборот. Свою вину должен искупить Иран», — добавил он.

В свою очередь, критики этого подхода отмечают, что давление, которое испытывает Иран, не привело к ощутимым изменениям в поведении — как раз наоборот. С 2018 года запасы обогащенного урана Ирана выросли в двенадцать раз, работы по разработке ракет продолжаются, и его поддержка региональных агентов в Ливане, Сирии, Йемене, Ираке и других странах Ближнего Востока неуклонно растет.

«Иран далек от того, чтобы пасть на колени, он не пойдет на попятную», — отметил бригадный генерал начальник отдела разведывательного анализа Управления военной разведки (АМАН) ЦАХАЛ Дрор Шалом, в октябре в интервью газете «Едиот Ахронот».

Шалом оправдал «стратегию давления» на Иран и указал на дыры в первоначальном ядерном соглашении, тем не менее подчеркнув, что Тегеран «сократил нужное ему для создания бомбы время» после выхода Вашингтона из сделки.

«Ядерное соглашение, несмотря на его недостатки, также могло повлиять на другие вопросы», — добавил Шалом. — Еще не доказано, что выход [США] из ядерного соглашения послужил интресам Израиля».

Официальные лица израильского правительства якобы отвергли этот более тонкий анализ, сделанный их собственным специалистом по национальной разведке. Один источник в израильском правительстве на условиях анонимности сказал, что между Нетаньяху и его политическим соперником (и партнером по коалиции) министром обороны Бенни Ганцем существует «единство позиций» по вопросу «максимального давления» на Иран. Другие израильские аналитики в области безопасности указали на положительные элементы ядерной сделки 2015 года, хотя и признали ее недостатки.

Генерал-майор в отставке Амос Ядлин, бывший начальник военной разведки, а ныне глава Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, сказал Foreign Policy, что он не согласен ни с одной, ни с другой стороной в вопросе первоначального ядерного соглашения 2015 года. По его словам, ядерную сделку нельзя назвать ни «лучшим соглашением о ядерном нераспространении из когда-либо достигнутых», ни вторым Мюнхенским сговором или Холокост, как его характеризовать некоторые «в Иерусалиме, Эр-Рияде и других местах «.