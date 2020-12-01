Москва, , 11:51 — REGNUM Стилист и экоактивист Сергей Зверев выступает с природоохранными инициативами и защищает озеро Байкал. Эта деятельность близка по духу партии «Зеленая Альтернатива», в связи с чем председатель партии Руслан Хвостов заявил: «Мы готовы оказать помощь Сергею Звереву с выдвижением от партии «Зелёная альтернатива».

Напомним, как сообщало ИА РЕ, Сергей Зверев в конце ноября выложил на свою страницу в социальной сети пост о том, что пользователи все чаще предлагают ему баллотироваться в депутаты Государственной думы от Бурятии в 2021 году.

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