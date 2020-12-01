Оренбург, , 11:44 — REGNUM В структуре Оренбургского горсовета произошли изменения. Создана новая постоянная комиссия и утвержден еще один заместитель спикера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

На заседании 1 декабря поддержана инициатива о создании депутатской комиссии по взаимодействию с общественными объединениями и институтами гражданского общества. Председатель горсовета Ольга Березнева отметила, что взаимодействие с общественными объединениями имеет большое значение для решения задач по развитию города, и депутаты всегда стараются узнать мнение горожан по всем значимым темам. «Вот почему данному вопросу мы считаем важным уделить особое внимание. В этом направлении требуется выстроить эффективную работу», — сказала она.

Кроме этого, у спикера появился ещё один заместитель. Путем тайного голосования большинство депутатов одобрили кандидатуру Артёма Сафиуллина («Единая Россия»). Он является депутатом Оренбургского городского Совета по избирательному округу №16 с сентября 2017 года, в 2020 году переизбран на новый срок.

Как пояснили в пресс-службе горсовета, решение связано с увеличением количества комитетов и планируемым увеличением временных рабочих групп городского Совета. Новый заместитель будет работать на непостоянной основе, следовательно, бюджетных трат за этим не последует.

Добавим, ранее у спикера было два заместителя: Игорь Абдульманов — постоянной основе и Алексей Кузьмин — на непостоянной основе.