Баку, , 11:47 — REGNUM Лачинский коридор в Нагорном Карабахе передан под контроль подразделений миротворческих сил России. Об этом 1 декабря сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации, которое транслировал гостелеканал АзТВ.

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«Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России», — сказал он.

Также Алиев подчеркнул, что в первоначальной версии подписанного 10 ноября совместного заявления содержался пункт положение о сохранении этого коридора под контролем ВС Армении, с чем азербайджанский лидер не согласился «и в результате этот коридор был передан под контроль российских миротворческих сил».

«Считаю, что это очень большое достижение», — добавил азербайджанский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Лачинский коридор в Нагорном Карабахе обезврежен от взрывоопасных предметов саперными подразделениями миротворческих сил России.