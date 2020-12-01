Анкара, , 11:33 — REGNUM Россия и Турция подписали документ о создании совместного центра мониторинга в Нагорно-Карабахской Республике. Об этом сообщили в турецком минобороны.

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«Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.

Напомним, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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